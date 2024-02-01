EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Karmakarışık nasıl yazılır? Karmakarışık ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Karmakarışık nasıl yazılır? Karmakarışık ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
31.01.2024 17:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir pekiştirmeli sözcüğün nasıl yazıldığı bilindiği zaman aynı kategoride yer alan diğer kelimelerin de yazılı dilde hatasız olarak kullanılması mümkündür. Bu nedenle karmakarışık TDK onaylı yazılışı açıklandığı zaman pekiştirmeli sözcüklerin genelini ilgilendiren bir kurala değinilmiş olacaktır. Böylelikle karmakarışık sözcüğünün doğru yazılışını belirleyen kuralın ne olduğu ve ilgili ifadenin cümle içerisinde nasıl kullanıldığı kolaylıkla kavranabilir. Karmakarışık TDK’ye göre nasıl yazılır?

Türkçede düpedüz, güpegündüz, çırılçıplak gibi sayısız pekiştirmeli söz vardır. Yine bu pekiştirmeli sözler arasında yer alan karmakarışık doğru yazılışı hakkında pek çok kişi tarafından araştırma yapılan kelimelerdendir. Karmakarışık pekiştirmeli sözünün, karışık sıfatının başına karma adının getirilmesiyle oluşturulduğu görülür. Bu da iki ayrı ögeden oluşan ilgili sözcüğün bitişik mi ayrı mı yazıldığının sorgulanmasına sebebiyet verir. Karmakarışık sözcüğünün doğru yazılışı TDK kapsamındaki bilgiler çerçevesinde açıklandığında ise pekiştirmeli kelimelerin yazılı dildeki kullanımını anlaşılır kılan bir kural öğrenilmiş olacaktır.

Karmakarışık nasıl yazılır?

Türkçede birleşik sözcükler ile yabancı kökenli kelimelerin yanı sıra pekiştirmeli ifadelerin nasıl yazılması gerektiği de sıklıkla sorgulanır. Pekiştirmeli sözcükler genellikle yalın hâldeki bir sıfat ya da zarf ile bu ifadeleri anlam açısından destekleyen kelimelerden oluşur. Bu kapsamda bulunan karmakarışık da yazılı dilde ayrı mı bitişik olarak mı kullanıldığı merak edilen kelimelerdendir. Bundan dolayı Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında yer alan pekiştirmeli sözlerin yazılışlarına dair bilgiler incelenmelidir. Böylelikle “Karmakarışık ayrı mı yazılır?” diyen kişiler doğru yanıtla buluşturulabilir.

Karmakarışık kelimesinin içerdiği ilk öge, kendinden sonra gelen karışık kelimesini pekiştirir. Bu nedenle karışık sözcüğünün önüne getirilen pekiştirme ögesi olan karma kendinden sonra gelen temel kelimeden ayrı olarak yazılmamalıdır. Nitekim “Karmakarışık nasıl yazılır TDK?” diyen kişilere bu ifadenin Türk Dil Kurum onaylı kullanımının da bu şekilde olduğu hatırlatılmalıdır. TDK’ye göre pekiştirmeli sözler kategorisine dahil olan her bir sözcük yazılı dilde mutlaka bitişik şekilde kullanılmalıdır.

Karmakarışık doğru yazılışı nasıldır?

Türkçede düpedüz, güpegündüz, çırılçıplak ve gömgök gibi pek çok pekiştirilmiş söz mevcuttur. Bu sözcüklerden biri olan karmakarışık da 2 ayrı ögeden oluşur. Bunların ilki karma olarak yazılan isim sözcüğüdür. Bir diğeri ise karışık olarak yazılması gereken sıfat türündeki kelimedir. Sıralanan bu iki kelime bir araya getirildiği zaman karmakarışık sıfatı ortaya çıkar. “Karmakarışık bitişik mi yazılır?” diyenlere ise ilgili ifadenin bir pekiştirmeli söz olduğu hatırlatılmalıdır. Dolayısıyla TDK kapsamındaki bilgiler eşliğinde doğru ve yanlış olan karmakarışık yazımı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Karmakarışık (doğru kullanımı)
  • Karma karışık (yanlış kullanımı)

Karmakarışık sözcüğünün cümle içerisindeki kullanımı nasıldır?

Bir sözcüğün doğru yazılışının tam anlamıyla keşfedilmesi için bu ifadenin cümle içerisindeki kullanımının incelenmesinde yarar vardır. Karmakarışık da pekiştirmeli söz olup 2 ayrı ögeden oluştuğu için zaman zaman yanlış yazıldığı görülen ifadelerdendir. Dolayısıyla bu pekiştirmeli kelimenin Türkçe yazım kurallarına uygun olan hâlini tam olarak kavramak isteyen kişilere ilk olarak karmakarışık sözcüğünün TDK kapsamındaki anlamları sıralanmalıdır. Bu sözcüğün tanımları birer örnek cümleyle desteklendiğinde ise incelenen bu ifadenin doğru yazılışı yakından görülecektir. Bununla birlikte karmakarışık TDK kapsamındaki tanımları ve cümle içerisindeki kullanımı şöyle olan bir kelimedir:

  • Karmakarışık (sıfat): Dağınık, düzensiz, karmakarış, çok karışık, müşevveş.
  • Örnek cümle: Karmakarışık bir dosyada aradığım belgeyi nasıl kolaylıkla bulabilirim ki?
  • Karmakarışık (sıfat, mecaz): Huzursuz, kararsız, karmaşık olan; kargaç burgaç, darmaduman.
  • Örnek cümle: Karmakarışık halde olan zihnim geceleri rahat bir uyku çekmemi engelliyor.
    Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yan dal uzmanları ve asistanların ek ödemelerine zam!Yan dal uzmanları ve asistanların ek ödemelerine zam!
Özel okul fiyatları ve ek ücretlerle ilgili çok konuşulacak sözlerÖzel okul fiyatları ve ek ücretlerle ilgili çok konuşulacak sözler
Yarıyıl tatili uzadı mı? İlk günden öğrencileri ve velileri şaşırtan iddiaYarıyıl tatili uzadı mı? İlk günden öğrencileri ve velileri şaşırtan iddia
Anahtar Kelimeler:
karmakarışık nasıl yazılır tdk yazım kuralları
En Çok Okunan Eğitim Haberler
İstanbul’daki güzellik merkezinde büyük skandal!

İstanbul’daki güzellik merkezinde büyük skandal!

Benzin litre fiyatı ilk kez 40 liranın üzerine çıktı!

Benzin litre fiyatı ilk kez 40 liranın üzerine çıktı!

KADES ile yardım istedi, evine götüren polisi silahıyla vurdu

KADES ile yardım istedi, evine götüren polisi silahıyla vurdu

AK Parti’nin kazandığı Bursa'da anket sonuçları dikkat çekti! CHP’den büyük sürpriz…

AK Parti’nin kazandığı Bursa'da anket sonuçları dikkat çekti! CHP’den büyük sürpriz…

Galatasaray'dan tepki çeken transfer!

Galatasaray'dan tepki çeken transfer!

Bu etiketlere yasak geliyor! Artık raflarda göremeyeceksiniz

Bu etiketlere yasak geliyor! Artık raflarda göremeyeceksiniz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.