Karmakarışık nasıl yazılır? Karmakarışık ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede düpedüz, güpegündüz, çırılçıplak gibi sayısız pekiştirmeli söz vardır. Yine bu pekiştirmeli sözler arasında yer alan karmakarışık doğru yazılışı hakkında pek çok kişi tarafından araştırma yapılan kelimelerdendir. Karmakarışık pekiştirmeli sözünün, karışık sıfatının başına karma adının getirilmesiyle oluşturulduğu görülür. Bu da iki ayrı ögeden oluşan ilgili sözcüğün bitişik mi ayrı mı yazıldığının sorgulanmasına sebebiyet verir. Karmakarışık sözcüğünün doğru yazılışı TDK kapsamındaki bilgiler çerçevesinde açıklandığında ise pekiştirmeli kelimelerin yazılı dildeki kullanımını anlaşılır kılan bir kural öğrenilmiş olacaktır.

Karmakarışık nasıl yazılır?

Türkçede birleşik sözcükler ile yabancı kökenli kelimelerin yanı sıra pekiştirmeli ifadelerin nasıl yazılması gerektiği de sıklıkla sorgulanır. Pekiştirmeli sözcükler genellikle yalın hâldeki bir sıfat ya da zarf ile bu ifadeleri anlam açısından destekleyen kelimelerden oluşur. Bu kapsamda bulunan karmakarışık da yazılı dilde ayrı mı bitişik olarak mı kullanıldığı merak edilen kelimelerdendir. Bundan dolayı Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında yer alan pekiştirmeli sözlerin yazılışlarına dair bilgiler incelenmelidir. Böylelikle “Karmakarışık ayrı mı yazılır?” diyen kişiler doğru yanıtla buluşturulabilir.

Karmakarışık kelimesinin içerdiği ilk öge, kendinden sonra gelen karışık kelimesini pekiştirir. Bu nedenle karışık sözcüğünün önüne getirilen pekiştirme ögesi olan karma kendinden sonra gelen temel kelimeden ayrı olarak yazılmamalıdır. Nitekim “Karmakarışık nasıl yazılır TDK?” diyen kişilere bu ifadenin Türk Dil Kurum onaylı kullanımının da bu şekilde olduğu hatırlatılmalıdır. TDK’ye göre pekiştirmeli sözler kategorisine dahil olan her bir sözcük yazılı dilde mutlaka bitişik şekilde kullanılmalıdır.

Karmakarışık doğru yazılışı nasıldır?

Türkçede düpedüz, güpegündüz, çırılçıplak ve gömgök gibi pek çok pekiştirilmiş söz mevcuttur. Bu sözcüklerden biri olan karmakarışık da 2 ayrı ögeden oluşur. Bunların ilki karma olarak yazılan isim sözcüğüdür. Bir diğeri ise karışık olarak yazılması gereken sıfat türündeki kelimedir. Sıralanan bu iki kelime bir araya getirildiği zaman karmakarışık sıfatı ortaya çıkar. “Karmakarışık bitişik mi yazılır?” diyenlere ise ilgili ifadenin bir pekiştirmeli söz olduğu hatırlatılmalıdır. Dolayısıyla TDK kapsamındaki bilgiler eşliğinde doğru ve yanlış olan karmakarışık yazımı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Karmakarışık (doğru kullanımı)

Karma karışık (yanlış kullanımı)

Karmakarışık sözcüğünün cümle içerisindeki kullanımı nasıldır?

Bir sözcüğün doğru yazılışının tam anlamıyla keşfedilmesi için bu ifadenin cümle içerisindeki kullanımının incelenmesinde yarar vardır. Karmakarışık da pekiştirmeli söz olup 2 ayrı ögeden oluştuğu için zaman zaman yanlış yazıldığı görülen ifadelerdendir. Dolayısıyla bu pekiştirmeli kelimenin Türkçe yazım kurallarına uygun olan hâlini tam olarak kavramak isteyen kişilere ilk olarak karmakarışık sözcüğünün TDK kapsamındaki anlamları sıralanmalıdır. Bu sözcüğün tanımları birer örnek cümleyle desteklendiğinde ise incelenen bu ifadenin doğru yazılışı yakından görülecektir. Bununla birlikte karmakarışık TDK kapsamındaki tanımları ve cümle içerisindeki kullanımı şöyle olan bir kelimedir:

Karmakarışık (sıfat): Dağınık, düzensiz, karmakarış, çok karışık, müşevveş.

Dağınık, düzensiz, karmakarış, çok karışık, müşevveş. Örnek cümle: Karmakarışık bir dosyada aradığım belgeyi nasıl kolaylıkla bulabilirim ki?

Karmakarışık (sıfat, mecaz): Huzursuz, kararsız, karmaşık olan; kargaç burgaç, darmaduman.

Huzursuz, kararsız, karmaşık olan; kargaç burgaç, darmaduman. Örnek cümle: Karmakarışık halde olan zihnim geceleri rahat bir uyku çekmemi engelliyor.





