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Karmod'un 50 günde inşa ettiği çelik cami ibadete açıldı

14.06.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karmod’un Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde çelik sistemle 50 günde inşa ettiği cami ibadete açıldı.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, Ulviye ve Ahmet Çankaya hayratı olarak inşa edilen camiye Orhanlı Sanayi Cami adı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Durmaz, çelik yapı sistemiyle konut ve ofislerle birlikte ibadethane gibi özel yapı projelerinin çok kısa zamanda tamamlanabildiğini vurguladı. Durmaz, camiyi temel atma sonrası 50 günde ibadete açılabilecek seviyeye getirdiklerine dikkati çekti.

Çelik yapıların bina güvenliğiyle de öne çıktığını belirten Durmaz, "Orhanlı Sanayi Camisini yapısal ağır çeliğin yanı sıra hafif çelik sistemi birlikte kullanarak inşa ettik. Hibrit çelik adını verdiğimiz bu sistemle tamamlanan projeler yüksek yapı güvenliğiyle öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Durmaz, Orhanlı Sanayi Camisinin deprem bölgesi cami projelerine örnek olduğuna da değinerek, şu aşamada aynı proje planıyla Hatay'da iki caminin inşaatının devam ettiğini aktardı.

Verilen bilgiye göre, Hira Mimarlık tarafından projelendirilen Orhanlı Sanayi Cami, 312 metrekare kapalı alana sahip. 425 kişinin aynı anda namaz kılabildiği ve yapısal çelik taşıyıcılarla desteklenen caminin iç kot yüksekliği 5,10 metre. Caminin ön iç kısmındaki 14,5x14,5 metre alanda çelik sistemin verdiği avantajla hiç kolon kullanılmadı.

5 bin metrekare alan üzerine konumlandırılan caminin diğer donatıları arasında kafeterya ve abdesthane binalarının yanı sıra 50 araçlık otopark da bu donatılar arasında yer alıyor. Abdesthane binasında şadırvanla birlikte bay, bayan ve engelli WC kabinleri bulunuyor. Bu alanda sanayi bölgesine gelen misafirler için duş imkanı da sunuluyor.

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