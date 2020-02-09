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Karne harçlığını Elazığ'daki depremzedelere mektupla gönderdi

KARS HABERLERİ  | 09.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Karne harçlığını Elazığ'daki depremzedelere mektupla gönderdi

Kars'ta ilkokul öğrencisi Rümeysa Ünaydın, yarıyıl tatilinde karne hediyesi olarak aldığı harçlığını bir mektuba koyarak Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.

Kentte depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına, 30 Ekim Toplu Konutlar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Rümeysa Ünaydın da katıldı.

Karnesiyle beraber teşekkür belgesi alan Ünaydın, ailesinin verdiği harçlığa, daha önce harçlıklarından biriktirdiği miktarı da ekleyerek, yazdığı mektupla depremzedelere ulaştırılması için Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'a gönderdi.

Ünaydın, Elazığ halkına geçmiş olsun dilekleri ile başlayan mektubunda, "Biliyorum ki Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimizle bu zor durumun da üstesinden geliriz. Dünyada bizim milletimiz, devletimiz gibi bir ülke yoktur. Ben Rümeysa Ünaydın, 4. sınıf öğrencisiyim. Karne harçlığımı depremdeki kardeşlerime gönderiyorum. Sayın Valim siz onlara ulaştırırsınız." ifadelerini kullandı.

Elazığ Valisi Kaldırım, sosyal medya hesabından Rümeysa'ya teşekkür ederek, "Yüreği gibi cümleleri de kocaman Rümeysa kardeşim. Emanetin yerine ulaştı...Senin de mektubunda belirttiğin gibi ne yeryüzünde bizim devletimiz gibi bir devlet, ne de bu millet gibi bir millet vardır. Bu depremde aziz milletimiz bunu bir kez daha ispat etmiştir. Müteşekkiriz..." sözlerini paylaştı.

Rümeysa Ünaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin etkilerini televizyondan görerek çok üzüldüğünü ve yardım etmek istediğini söyledi.

Babasının da yardımıyla harçlıklarını mektupla depremzedelere gönderdiğini belirten Ünaydın, "Allah ülkemize bir daha böyle bir felaket göstermesin." dedi.

Rümeysa'nın babası Yusuf Ünaydın ise kızının deprem bölgesine yardım etmek için kendisinden destek istediğini belirterek, "Kızımla birlikte televizyon izliyorduk. Elazığ depremini görünce kızım duygulandı, o bölgeye yardım yapılmaya başlanınca kızım da destek olmak istedi." diye konuştu.

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