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Karne heyecanı Hepsiburada ile Kars’ta başladı

16.06.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ekibinin elinden hediyelerini alan çocuklar, tamamı uzmanlar tarafından seçilmiş eğitici, geliştirici kitaplar ve oyuncakla buluştu

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada ekibi, “Bir Gülüş Yeter” projesi kapsamında karne döneminde Kars’ta bulunan Ölçülü Şehit Turgay Salgar İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar özellikle kadın ve çocuklara yönelik birçok toplumsal fayda projesine imza atan Hepsiburada, bu alandaki en önemli projelerinden biri olan “Bir Gülüş Yeter” ile Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukları sevindirmeye devam ediyor.

Hepsiburada, ülkenin geleceği olacak çocukların yüzündeki gülümseme ve mutlulukları için hayata geçirdiği “Bir Gülüş Yeter” projesiyle, köy okullarındaki çocukları sevindirmeyi ve binlerce kalbe dokunmayı hedefleyerek ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yola çıktı. Ramazan Bayramı ile devam eden bu özel proje dahilinde Hepsiburada, toplamda 25 bin çocuğu tamamı uzmanlarca seçilmiş eğitici, geliştirici kitaplar ve oyuncakla buluşturdu.

Yaklaşan karne döneminde de çocukların heyecanına mutluluk katmak için Kars’ta bulunan Ölçülü Şehit Turgay Salgar İlkokulu’nu ziyaret eden Hepsiburada Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ekibi, bu dönemde toplam 27 okulda 10 bin çocuğu oyuncak ve kitapla buluşturdu.

Hepsiburada’nın, farklı konulardaki ihtiyaç sahipleri ile sosyal sorumluluk ve gönüllülük bağlamında bu ihtiyaçları karşılamak isteyen kişi ya da kuruluşları bir araya getiren online platform "İhtiyaç Haritası” iş birliğiyle hayata geçirdiği “Bir Gülüş Yeter” projesi, bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında yer alan 135 okula ulaştı. “İhtiyaç Haritası” iş birliğiyle belirlenen 135 köy okulundaki ihtiyaç sahibi toplam 25 bin öğrenci, Hepsiburada’nın onlar için özenle seçtiği tamamı eğitici, öğretici kitaplar ile çocukların kişisel ve zihinsel gelişimlerini destekleyici, sanata ve müziğe yönlendirici oyun setleri ve oyuncaklarla bir araya geldi.

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