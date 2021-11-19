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Karnı burnunda Ashley Graham, mini tulumuyla poz verdi!

19.11.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan ABD'li model Ashley Graham, 15 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mini tulumlu pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Karnı burnunda Ashley Graham, mini tulumuyla poz verdi!

2010 yılında Justin Ervin ile dünyaevine giren güzel model Ashley Graham, ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor. Hamileliğinin son aylarında olan Graham, mini tulumuyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Graham'ın kısa sürede 400 binden fazla beğeni alan o pozları:

Karnı burnunda Ashley Graham, mini tulumuyla poz verdi!

Karnı burnunda Ashley Graham, mini tulumuyla poz verdi!

Cesur paylaşımlarına hamilelik sürecinde de hız kesmeden devam eden Graham, çıplak pozuyla çok konuşulmuştu.

Karnı burnunda Ashley Graham, mini tulumuyla poz verdi!

Büyük beden model, kadınların vücutlarıyla barışmalarını öğütleyen beden olumlama hareketinin öncülerinden.

Karnı burnunda Ashley Graham, mini tulumuyla poz verdi!

Gülüşüyle dikkat çeken Thorne, modellik yapmaya henüz 12 yaşındayken başlamıştı.

Karnı burnunda Ashley Graham, mini tulumuyla poz verdi!


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Model Ashley Graham
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