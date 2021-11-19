Karnı burnunda Ashley Graham, mini tulumuyla poz verdi!

2010 yılında Justin Ervin ile dünyaevine giren güzel model Ashley Graham, ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor. Hamileliğinin son aylarında olan Graham, mini tulumuyla dikkatleri üzerine çekti. İşte Graham'ın kısa sürede 400 binden fazla beğeni alan o pozları:

Cesur paylaşımlarına hamilelik sürecinde de hız kesmeden devam eden Graham, çıplak pozuyla çok konuşulmuştu.

Büyük beden model, kadınların vücutlarıyla barışmalarını öğütleyen beden olumlama hareketinin öncülerinden.

Gülüşüyle dikkat çeken Thorne, modellik yapmaya henüz 12 yaşındayken başlamıştı.



