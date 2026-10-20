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Karnıyarık yaparken patlıcanlar yağ çekmesin! Püf noktası kızartmadan önce

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan karnıyarık, lezzeti kadar yağlı ve ağır olmasıyla da biliniyor. Özellikle patlıcanın süngerimsi yapısı, kızartma sırasında fazla miktarda yağ çekmesine neden olabiliyor. Ancak kızartma öncesinde uygulanacak birkaç basit yöntemle patlıcanların daha az yağ çekmesini sağlamak mümkün.

Karnıyarık yaparken patlıcanlar yağ çekmesin! Püf noktası kızartmadan önce
Gökçen Kökden

Karnıyarık yaparken patlıcanların daha az yağ çekmesi için uygulanabilecek yöntemlerden biri, kızartmadan önce tuzlu suda bekletmek. Patlıcanları alacalı soyduktan sonra tuzlu suyun içine alın ve yaklaşık 20-30 dakika bekletin.

Karnıyarık yaparken patlıcanlar yağ çekmesin! Püf noktası kızartmadan önce 1

Bu işlem yalnızca patlıcanın acılığının azalmasına yardımcı olmakla kalmaz, dokusunun kızartmaya hazırlanmasını da sağlar. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Patlıcanları sudan çıkardıktan sonra doğrudan tavaya atmamak gerekiyor.

İYİCE KURULAMADAN YAĞA ATMAYIN

Tuzlu sudan çıkardığınız patlıcanları önce temiz bir mutfak havlusu veya kağıt havluyla tamamen kurulayın. Yüzeyinde su kalan patlıcan hem kızgın yağın sıçramasına neden olabilir hem de kızartma işlemini olumsuz etkileyebilir.

Patlıcanların mümkün olduğunca kuru olması, yüzeylerinin daha hızlı kızarmasına yardımcı olur. Böylece uzun süre yağın içinde kalmalarına gerek kalmaz.

YAĞ YETERİNCE ISINMADAN KIZARTMAYA BAŞLAMAYIN

Karnıyarık yaparken patlıcanlar yağ çekmesin! Püf noktası kızartmadan önce 2

Patlıcanın fazla yağ çekmesinin önemli nedenlerinden biri de yeterince ısınmamış yağda kızartılmasıdır. Ilık yağa giren patlıcan, kızarmaya başlamadan önce yağı içine çekebilir. Bu nedenle patlıcanları tavaya almadan önce yağın iyice ısındığından emin olun. Patlıcanları tavaya çok fazla doldurmamak da önemli. Aynı anda fazla miktarda patlıcan eklemek yağın sıcaklığını hızla düşürebilir.

KIZARTTIKTAN SONRA KAĞIT HAVLUYA ALIN

Karnıyarık yaparken patlıcanlar yağ çekmesin! Püf noktası kızartmadan önce 3

Patlıcanların her tarafı kızardıktan sonra tavadan çıkarıp doğrudan kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın. Böylece yüzeyde kalan fazla yağın bir kısmı emilir. Daha hafif bir karnıyarık isteyenler ise kızartma işlemini tamamen atlayabilir. Patlıcanların üzerine çok az yağ sürüp fırında veya airfryer'da yumuşayana kadar pişirmek de alternatif bir yöntem. Ardından kıymalı harcı ekleyip karnıyarığı her zamanki gibi fırında tamamlayabilirsiniz.

KARNIYARIKTA YAĞI AZALTMANIN 3 PÜF NOKTASI

Özetle patlıcanları kızartmadan önce tuzlu suda bekletmek, sudan çıktıktan sonra çok iyi kurulamak ve yeterince kızgın yağ kullanmak önemli. Bu küçük adımlar sayesinde dışı güzelce kızarmış, içi yumuşak ve daha az yağlı patlıcanlarla karnıyarık hazırlayabilirsiniz.

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karnıyarık tarifi püf noktaları
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