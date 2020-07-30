YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. KARORSAN toplantısı yapıldı

KARORSAN toplantısı yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 30.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Vali Gürel’in yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri Cenk Gedikoğlu, İlhan Özçelik ve Yunus Çelik ile KARORSAN Bölge Müdürü Alper Tolga Saka katıldı.Devam eden yatırımlar, sanayi ve sanayicinin durumu ile gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı Çelsantaş yetkilileri tarafından Organize Sanayi Bölgesine yapılan yeni profil hadde tesisi yatırımı hakkında Vali Gürel ve Yönetim Kurulu üyelerine sunumlar eşliğinde bilgiler verilmesi ile devam etti.

KARORSAN toplantısı yapıldı

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.
Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Vali Gürel’in yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri Cenk Gedikoğlu, İlhan Özçelik ve Yunus Çelik ile KARORSAN Bölge Müdürü Alper Tolga Saka katıldı.
Devam eden yatırımlar, sanayi ve sanayicinin durumu ile gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı Çelsantaş yetkilileri tarafından Organize Sanayi Bölgesine yapılan yeni profil hadde tesisi yatırımı hakkında Vali Gürel ve Yönetim Kurulu üyelerine sunumlar eşliğinde bilgiler verilmesi ile devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBoşanmadan başkasının kollarında!Boşanmadan başkasının kollarında!
PARTNER Aslında bu kadar büyükmüş! Aslında bu kadar büyükmüş!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Tayini çıkan görme engelli belediye çalışanı tandem bisikletiyle evine uğurlandı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Karabük Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:36
Öğle
13:01
İkindi
16:56
Akşam
20:16
Yatsı
21:54

Karabük Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Tuğba Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Dila Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Prof.Dr. Polat, Bakan Koca ile afiliasyon konularını görüştü

Prof.Dr. Polat, Bakan Koca ile afiliasyon konularını görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.