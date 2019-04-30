Karpuz alırken bu bir şeyi yapmayı unutuyorsunuz!

En iyi karpuzu almak için marketin ya da manavın yolunu tuttuysanız bu püf noktalarına dikkat etmeden karpuz almaya kalkışmayın. Hele ki ilk gördüklerini alanlardansanız işiniz biraz zor gibi... Kolay değil öyle bir bakışta doğru karpuzu seçmek :)

Ağır karpuzlar her zaman daha sulu, tatlı ve yemeye hazır olurlar. Taşımak güç olsa da lezzetli bir karpuz yemek istiyorsanız hafiflerini seçmeyin. Burada dikkat etmeniz gereken şey karpuzun büyük olması değil, ağır olması. İkisi birbirinden oldukça farklı çünkü.

Elbette lezzetli olması için sadece ağır olması yetmiyor. Bunun yanında;

Karpuzun alt kısmında altın sarısı bir renk geçişi olmalı

Karpuza hafifçe vurduğunuzda derin, çukur bir ses çıkmalı

Pürüzsüz bir görünümü olmamalı. Yüzeyinde kahverengi lekeler ve izler bulundurmalı



