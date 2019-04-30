YEMEK

Karpuz alırken bu bir şeyi yapmayı unutuyorsunuz!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.04.2019 09:15 | Son Güncelleme

Karpuz mevsimi kapıya dayandı! Siz de en iyi karpuzu ararken zaman zaman yanılıyor musunuz? O zaman yapmayı unuttuğunuz bazı şeyler var sevgili okur...

Karpuz alırken bu bir şeyi yapmayı unutuyorsunuz!

En iyi karpuzu almak için marketin ya da manavın yolunu tuttuysanız bu püf noktalarına dikkat etmeden karpuz almaya kalkışmayın. Hele ki ilk gördüklerini alanlardansanız işiniz biraz zor gibi... Kolay değil öyle bir bakışta doğru karpuzu seçmek :)

iStock-615897692

Ağır karpuzlar her zaman daha sulu, tatlı ve yemeye hazır olurlar. Taşımak güç olsa da lezzetli bir karpuz yemek istiyorsanız hafiflerini seçmeyin. Burada dikkat etmeniz gereken şey karpuzun büyük olması değil, ağır olması. İkisi birbirinden oldukça farklı çünkü.

Elbette lezzetli olması için sadece ağır olması yetmiyor. Bunun yanında;

karpuzzzz

Karpuzun alt kısmında altın sarısı bir renk geçişi olmalı
Karpuza hafifçe vurduğunuzda derin, çukur bir ses çıkmalı
Pürüzsüz bir görünümü olmamalı. Yüzeyinde kahverengi lekeler ve izler bulundurmalı

Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması dahaCinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha
Metrelerce uzadı: Adana'nın yeni gözdesi olduMetrelerce uzadı: Adana'nın yeni gözdesi oldu
Sakın yapmayın! Felç bırakıyorSakın yapmayın! Felç bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karpuz nasıl seçilir iyi karpuz nasıl anlaşılır karpuz seçmek

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Dilber Ay'ın acılarla dolu hayat hikayesi! Gözyaşlarıyla anlatmıştı

Dilber Ay'ın acılarla dolu hayat hikayesi! Gözyaşlarıyla anlatmıştı

İstanbullu Gelin'de büyük şok! Kim öldü?

İstanbullu Gelin'de büyük şok! Kim öldü?

Sakın yapmayın! Felç bırakıyor

Sakın yapmayın! Felç bırakıyor

Metrelerce uzadı: Adana'nın yeni gözdesi oldu

Metrelerce uzadı: Adana'nın yeni gözdesi oldu

Karpuz alırken bu bir şeyi yapmayı unutuyorsunuz!

Karpuz alırken bu bir şeyi yapmayı unutuyorsunuz!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyumadan önce bir tatlı kaşığı bal yediğinizde bakın ne oluyor!

Uyumadan önce bir tatlı kaşığı bal yediğinizde bakın ne oluyor!

Ramazan'da 30 gün boyunca sağlıklı kalmak için bunları yapmalısınız!

Ramazan'da gün boyu tok hissetmek için...

Tam da ağzınıza layık! 5 enfes brownie tarifi

Bu brownie sadece 1 dakikada hazırlanıyor!

Adı 'kadınlar pazarı' ama günümüz AVM'lerinden farkı yok

Adı 'kadınlar pazarı' ama...

Herkes yan yatırılmış döner sanıyor ancak bu detayı kimse bilmiyor

Herkes yan yatırılmış döner sanıyor ancak bu detayı kimse bilmiyor

Boru kebabına yurt dışından da yoğun ilgi

Metrelerce uzadı: Adana'nın yeni gözdesi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.