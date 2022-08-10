Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden karpuzun iyisini bulamıyorsunuz! 'Karpuz uzmanı' olmak istiyorsanız

Yaz aylarının hem lezzetli hem de faydalı meyvelerinden karpuz! Karpuz kimsenin hayır diyemediği ender meyvelerden biridir. Yaz aylarının geldiğinin sinyali gibidir adeta. Ancak karpuzun iyisini bulmak çok zordur. A, C ve B6 vitaminleri deposu olan karpuz, ayrıca tüm meyveler gibi karbonhidratlar, potasyum ve sodyum gibi mineraller ve lif içerir. Ek olarak, domatese de rengini veren karotenoid olan likopenle doludur. Tüm bu vitaminlerden faydalanmak için karpuz seçerken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. Siz de 'karpuz uzmanı' olmak istiyorsanız karpuz kabuğundaki işaretleri takip etmelisiniz...

İYİ KARPUZ NASIL ANLAŞILIR?

Karpuz seçmenin püf noktaları...

Alacağınız karpuzun alt kısmı ne kadar sarı renkte olursa karpuz da bir o kadar lezzetli ve sulu sulu olacaktır. Aynı zamanda sarı renk, karpuzun olgunlaşma seviyesini de belirttiğinden alt kısmı en sarı olan karpuzu almanızı tavsiye ediyoruz.

Karpuz alışverişi yaparken çoğunlukla en düzgün, en güzel görünümlü ya da en lekesiz karpuzları tercih ederiz. Doğru bilinenin aksine karpuzun üzerindeki çatlaklar ve ufak kahverengi noktalar, o karpuzun doğru karpuz olduğuna işaret etmektedir. Eğer ağzınıza layık ve tam olgunlaşmış bir karpuz istiyorsanız raflardaki karpuzlardan çatlak izi ve lekeleri en fazla olanı tercih etmelisiniz.

Karpuzun sapı olgunluğunu gösterir. Yeşil bir sap çok erken toplandığını gösterir, yani tadı muhtemelen iyi değildir. Sapı kurumuş olanları tercih edin.

Olgun bir karpuz dolgun bir ses çıkarmalıdır. Ses donuk veya derinse bu, karpuzun olgunlaşmadığını gösteri



