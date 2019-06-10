En lezzetli ve doğal karpuzu yemek için bu birkaç kurala dikkat edin sevgili okur. Gerisi lezzet, gerisi keyifli sofralar! :)

Karpuzun içinde bulunan çatlaklar ne anlama geliyor?

Karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir. Bu çatlaklar, forchlorfenuron adındaki büyümeyi artırıcı kimyasalın sonucunda oluşuyor. Forchlorfenuron, ABD gibi bazı ülkelerde kullanımı resmi dairelerce onaylanmış, birkaç hormon maddesinden birisi. Ancak bu kimyasalın sanıldığı kadar masum olmadığını söyleyenler de var.

Forchlorfenuron ve zararlarına değinmenin zamanı geldi Bazı sağlıkçılar ve çevreciler, bu kimyasalın vücuda girmesi sonucunda kanseri tetikleyebileceğini söylemekte. Oysa ABD Gıda Dairesi bunun aksini iddia ederek, yapılan çalışmalarda insanlar ve hayvanlar üzerinde herhangi bir yan etki görülmediğini belirtiyor.

Bizi kararsız bırakan hormonun tek zararı kanser değil Resmi makamların güvenli raporlarına rağmen sivil kuruluşların iddiaları devam ediyor. İddialara göre, forchlorfenuron isimli büyüme hormonu kanseri tetiklemesinin yanı sıra bir nörotoksin olarak da tehlike arz ediyor. Yani beyin sağlığı açısından son derece zararlı. Tehlike uyarılarını ciddiye alanların yapabilecekleri tek şey bu kimyasalın kullanıldığı ürünleri ayırt edebilmek. Çünkü resmi raporlara göre sağlıklı olan forchlorfenuron hormonunun kısa vadede yasaklanması zor.

Forchlorfenuron hormonunu tespit etmenin birkaç yolu var Bu yöntemler, konu üzerine kafa yoran hormon karşıtı aktivistler tarafından ortaya konmuş. Hormon karşıtlarının dikkat çektiği en önemli belirti meyvenin yapısında meydana gelen çatlaklar. Forchlorfenuron büyümeyi hızlandırdığı için, hızlandırılmış büyüme sonrasında bu çatlaklar belirgin olarak görülüyor.

Meyveniz olgun ve parlak görünecek ama… Forchlorfenuron kullanılan meyveler doğalları gibi, hatta bazen doğallarından daha fazla canlı ve olgun görünebilir. Bu görüntü albesini yüksek ürünlere sebebiyet verse de, iş tat konusuna gelince durum değişiyor. Canlı ve olgun görünen karpuz, ısırdığınızda yavan bir tat veriyorsa, maalesef forchlorfenuron veya benzeri bir hormona maruz kalmış olabilir. Çünkü zamanından önce olgunlaşan meyve, kendi aromasını geliştiremeden hasat ediliyor.

Sulu karpuz hayaliniz yarım kalabilir Kullanılan hormon karpuzu zamanından önce olgunlaştırdığı için bu durum meyvedeki su oranını da etkiliyor. Meyve, olması gerektiği zamandan önce olgunlaştığı için bünyesinde yeteri kadar sıvı barındıramıyor.

Parlak kabuğun altındaki kırmızı renge dikkat Forchlorfenuron hormonu meyveyi o kadar çabuk olgunlaştırıyor ki, karpuzun sevdiğimiz kırmızı rengi tam olarak oluşamıyor. Canlı ve parlak görünen kabuğun altından çıkan bu beyaza çalan kırmızı maalesef büyüme hormonunun belirtilerinden.