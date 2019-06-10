YEMEK

Karpuzun içinde bulunan çatlaklar ne anlama geliyor?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin kurtarıcı meyvesi karpuz, akşam sofralarında sıklıkla yerini almaya başladı. Hal böyle olunca en lezzetli karpuzu aramanın yolu bizlere düştü. İşte sofralarımızdan eksik etmediğimiz karpuzun en iyisini seçmeniz için dikkat etmeniz gereken yöntemler.

En lezzetli ve doğal karpuzu yemek için bu birkaç kurala dikkat edin sevgili okur. Gerisi lezzet, gerisi keyifli sofralar! :)

Karpuzun içinde bulunan çatlaklar ne anlama geliyor?

Karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir.

Karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi olabilir.
Bu çatlaklar, forchlorfenuron adındaki büyümeyi artırıcı kimyasalın sonucunda oluşuyor. Forchlorfenuron, ABD gibi bazı ülkelerde kullanımı resmi dairelerce onaylanmış, birkaç hormon maddesinden birisi. Ancak bu kimyasalın sanıldığı kadar masum olmadığını söyleyenler de var.

Forchlorfenuron ve zararlarına değinmenin zamanı geldi

Forchlorfenuron ve zararlarına değinmenin zamanı geldi
Bazı sağlıkçılar ve çevreciler, bu kimyasalın vücuda girmesi sonucunda kanseri tetikleyebileceğini söylemekte. Oysa ABD Gıda Dairesi bunun aksini iddia ederek, yapılan çalışmalarda insanlar ve hayvanlar üzerinde herhangi bir yan etki görülmediğini belirtiyor.

Bizi kararsız bırakan hormonun tek zararı kanser değil

Bizi kararsız bırakan hormonun tek zararı kanser değil
Resmi makamların güvenli raporlarına rağmen sivil kuruluşların iddiaları devam ediyor. İddialara göre, forchlorfenuron isimli büyüme hormonu kanseri tetiklemesinin yanı sıra bir nörotoksin olarak da tehlike arz ediyor. Yani beyin sağlığı açısından son derece zararlı. Tehlike uyarılarını ciddiye alanların yapabilecekleri tek şey bu kimyasalın kullanıldığı ürünleri ayırt edebilmek. Çünkü resmi raporlara göre sağlıklı olan forchlorfenuron hormonunun kısa vadede yasaklanması zor.

Forchlorfenuron hormonunu tespit etmenin birkaç yolu var

Forchlorfenuron hormonunu tespit etmenin birkaç yolu var
Bu yöntemler, konu üzerine kafa yoran hormon karşıtı aktivistler tarafından ortaya konmuş. Hormon karşıtlarının dikkat çektiği en önemli belirti meyvenin yapısında meydana gelen çatlaklar. Forchlorfenuron büyümeyi hızlandırdığı için, hızlandırılmış büyüme sonrasında bu çatlaklar belirgin olarak görülüyor.

Meyveniz olgun ve parlak görünecek ama…

Meyveniz olgun ve parlak görünecek ama…
Forchlorfenuron kullanılan meyveler doğalları gibi, hatta bazen doğallarından daha fazla canlı ve olgun görünebilir. Bu görüntü albesini yüksek ürünlere sebebiyet verse de, iş tat konusuna gelince durum değişiyor. Canlı ve olgun görünen karpuz, ısırdığınızda yavan bir tat veriyorsa, maalesef forchlorfenuron veya benzeri bir hormona maruz kalmış olabilir. Çünkü zamanından önce olgunlaşan meyve, kendi aromasını geliştiremeden hasat ediliyor.

Sulu karpuz hayaliniz yarım kalabilir

Sulu karpuz hayaliniz yarım kalabilir
Kullanılan hormon karpuzu zamanından önce olgunlaştırdığı için bu durum meyvedeki su oranını da etkiliyor. Meyve, olması gerektiği zamandan önce olgunlaştığı için bünyesinde yeteri kadar sıvı barındıramıyor.

Parlak kabuğun altındaki kırmızı renge dikkat

Parlak kabuğun altındaki kırmızı renge dikkat
Forchlorfenuron hormonu meyveyi o kadar çabuk olgunlaştırıyor ki, karpuzun sevdiğimiz kırmızı rengi tam olarak oluşamıyor. Canlı ve parlak görünen kabuğun altından çıkan bu beyaza çalan kırmızı maalesef büyüme hormonunun belirtilerinden.

Karpuzun çekirdeklerine dikkat!

Karpuzun çekirdeklerine dikkat!
Hormonun sonucu olarak vaktinden önce olgunlaşan karpuzun çekirdekleri alışık olduğumuz siyah renkten çok uzak. Hormonlu karpuzlarda, siyah ve kalın çekirdekler yerine beyaz ve ince çekirdekler görülüyor. Ancak bu beyaz çekirdek tüyosu sadece normal karpuz için geçerli. Bunu beyaz çekirdekli karpuz cinsiyle karıştırmayın.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karpuz nasıl seçilir karpuz nasıl anlaşılır

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın mutlu günü! Dünyaevine girdiler

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın mutlu günü! Dünyaevine girdiler

Survivor'da iddialı isimlere eleme şoku!

Survivor'da iddialı isimlere eleme şoku!

O da trende uydu! Evlenir evlenmez...

O da trende uydu! Evlenir evlenmez...

Boşanacakları konuşulurken...

Boşanacakları konuşulurken...

Havuz pozuna beğeni yağdı!

Havuz pozuna beğeni yağdı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz diyeti şeker hastalarına zihinsel fayda sağlıyor

Akdeniz diyetinin o etkisi herkesi şaşırtıyor!

Patlıcanın fazla yağ çekmesini önleyen 4 yöntem

Patlıcanların yağ çekmesini önleyen 4 yöntem

Sadece 5 damla koklayan sigarayı unutuyor

Sadece 5 damla koklayan sigarayı unutuyor

Bundan sonra çöp olmayacak! Karpuz çekirdeğinin 7 faydası

Bakın aslında karpuzun neresini yemeniz gerekiyormuş!

Canımız bir yiyeceği çekiyorsa bu ne anlama gelir?

Canımız bir yiyeceği çekiyorsa bu ne anlama gelir?

Her gün salatalık yemeniz için 5 önemli neden

Her gün salatalık yemeniz için 5 önemli neden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.