Kars, Ağrı ve Ardahan'da sis ve soğuk hava etkili oldu

KARS/AĞRI/ARDAHAN (AA) - Kars, Ağrı ve Ardahan'da, soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars şehir merkezinde, bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, kısmen donan sulak alanlarda yeşilbaş ördekler yiyecek ararken objektiflere yansıdı.

Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yeri camları buz tuttu.

Nehir ve derelerin de buzla kaplandığı kentte, sis etkili oldu.

Şehir merkezi ve akarsuların geçtiği bölgelerde yoğun olarak görülen olan sis, ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ilerlemeye çalıştı.

Yoğun sis, Ağrı'yı komşu illere bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle göl, nehir ve dereler kısmen buz tuttu.

