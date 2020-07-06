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Kars Belediyesi asfalt ve yama çalışmalarına yoğunlaştı

KARS HABERLERİ  | 06.07.2020 16:56 | Son Güncelleme

Kars Belediye Başkanlığı’nca kent genelinde asfalt ve yama çalışmaları başlatıldı.Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez mahallelerde asfalt ve yama çalışmalarına başlarken yapılan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürdü.Asfalt yama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Kars Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Hüsnü Duman, “Kars Belediyesi olarak mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar trafik konforunu uzun yıllardır rahatsız ediyor, bu mağduriyetin araç sürücülerine zorluklar yaşattığını tüm hemşerilerimiz gibi bizde biliyoruz.

Kars Belediye Başkanlığı’nca kent genelinde asfalt ve yama çalışmaları başlatıldı.
Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez mahallelerde asfalt ve yama çalışmalarına başlarken yapılan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürdü.
Asfalt yama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Kars Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Hüsnü Duman, “Kars Belediyesi olarak mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar trafik konforunu uzun yıllardır rahatsız ediyor, bu mağduriyetin araç sürücülerine zorluklar yaşattığını tüm hemşerilerimiz gibi bizde biliyoruz. Bununla ilgili olarak da geçmiş dönemden kullanılamayacak durumda olan asfalt tesisimizi onarıp makine değişimi de yaparak, üretim yapacak duruma getirerek Fen İşler Müdürlüğü ekiplerimizi yama çalışmalarına yönlendirdik” dedi.
Duman, “Bu kapsamda merkez mahallelerimiz yollarında da aşamalı biçimde çalışmalarımıza başladık.Hava şartları uygun olduğu müddetçe önümüzdeki günlerde diğer mahallelerimizde de yama ve onarım çalışmalarımızı sürdürerek sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmelerini sağlayacağız” diye konuştu.
Başkan Yardımcısı Duman, geçtiğimiz günlerde yapılan yol ihalesinin de resmi sürecinin bittiğini, çalışmalara başlanmasıyla beraber şehrin ana problemi olan yol sorununu büyük oranda gidereceklerini sözlerine ekledi.

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Sarikamis
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