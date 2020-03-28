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Kars Belediyesi Cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkıyor

KARS HABERLERİ  | 28.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kars Belediyesi korona virüse karşı yürütülmekte olan kapsamlı dezenfeksiyon ve diğer alınan tedbirlere ek olarak cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor.Başkan Ayhan Bilgen’in talimatlarıyla başlatılan çalışmalarda kaldırım ce caddeler önce köpüklü ve tazyikli suyla yıkandı, ardından da dezenfekte edildi.“Caddelere park edilen araçlara temizlik çalışmalarına engel oluyor”Kars belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar, ana cadde ve sokaklarda süratli biçimde gerçekleştirilirken, belediye çalışmalarını caddelere park edilen araçlar zaman zaman engelledi.

Kars Belediyesi korona virüse karşı yürütülmekte olan kapsamlı dezenfeksiyon ve diğer alınan tedbirlere ek olarak cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor.
Başkan Ayhan Bilgen’in talimatlarıyla başlatılan çalışmalarda kaldırım ce caddeler önce köpüklü ve tazyikli suyla yıkandı, ardından da dezenfekte edildi.
“Caddelere park edilen araçlara temizlik çalışmalarına engel oluyor”
Kars belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar, ana cadde ve sokaklarda süratli biçimde gerçekleştirilirken, belediye çalışmalarını caddelere park edilen araçlar zaman zaman engelledi. Özellikle galericiler tarafından caddelere park edilen ve üzerinde satılık yazılan araçlar bir türlü park ettikleri yerlerden kaldırılamadı.
Vatandaşlar ise kendi sağlıkları için yapılan çalışmalara engel olan araçların trafik ekiplerince çekici çağrılarak kaldırılmasını istediler.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri başta Faikbey Caddesi olmak üzere, Atatürk Caddesi ve Kazımpaşa Caddesi’nin önce kaldırımlarını yıkadı, ardından de caddeyi yıkayarak dezenfekte etti. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kenttin diğer cadde ve kaldırımlarında de yıkama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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