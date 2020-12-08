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Kars Belediyesi’nden vatandaş odaklı hizmet!

KARS HABERLERİ  | 08.12.2020 09:53 | Son Güncelleme

Kars Belediyesi Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların su, emlak, çevre temizliği gibi ödemeleri belediye gitmeden ödemelerini sağlıyor.Belediye çalışanları vatandaşların evlerine kadar giderek belediye ödemelerine yardımcı oluyor.Kars Belediye Başkanlığı çalışanları bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7256 sayılı kanun kapsamında su borcunu yapılandırmak isteyen 65 yaş üstü, engelli ve kimsesiz abonelerin yapılandırma işlemlerini evlerine giderek gerçekleştiriyor.Ayrıca 65 yaş üstü, engelli ve kimsesiz abonelere yapılandırma merkezimizdeki yoğunluğa ve Kovid-19 pandemisi salgın riskine girmeden 0474 223 21 54 (dahili3011-3012) numaradan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne ulaş taleplerini iletebilecek.Öte yandan Belediye yetkilileri, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun’ kapsamında tüm vatandaşları su, emlak, çevre temizliği ve ilan reklam vergisi borçlarını yapılandırarak faiz affından yararlanmaları istedi.

Kars Belediyesi’nden vatandaş odaklı hizmet!

Kars Belediyesi Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların su, emlak, çevre temizliği gibi ödemeleri belediye gitmeden ödemelerini sağlıyor.
Belediye çalışanları vatandaşların evlerine kadar giderek belediye ödemelerine yardımcı oluyor.
Kars Belediye Başkanlığı çalışanları bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7256 sayılı kanun kapsamında su borcunu yapılandırmak isteyen 65 yaş üstü, engelli ve kimsesiz abonelerin yapılandırma işlemlerini evlerine giderek gerçekleştiriyor.
Ayrıca 65 yaş üstü, engelli ve kimsesiz abonelere yapılandırma merkezimizdeki yoğunluğa ve Kovid-19 pandemisi salgın riskine girmeden 0474 223 21 54 (dahili3011-3012) numaradan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne ulaş taleplerini iletebilecek.
Öte yandan Belediye yetkilileri, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun’ kapsamında tüm vatandaşları su, emlak, çevre temizliği ve ilan reklam vergisi borçlarını yapılandırarak faiz affından yararlanmaları istedi.

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Aras Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
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