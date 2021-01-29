Kars Harakani Havalimanında kar ve buzlanmaya karşı yoğun mücadele

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Kars Harakani Havaalanı’nda 20 uzman ekip, 18 ileri teknolojik araçlarla pistlerin kar ve buzları temizlendi.

Vatandaşların kış aylarında rahat ve güvenli bir şekilde yolculuklarını yapabilmeleri ve havacılık faaliyetlerinin aksamaması için, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü’ne (DHMİ) bağlı ekipler kar yağışı olan havalimanlarında 7/24 görev yapıyor.

Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Kars Harakani Havalimanı’nda 20 uzman personelden oluşan karla mücadele ekibi, 12 İleri Teknoloji Araç, 18 ton de-icing (buz önleyici/çözücü) sıvı malzeme ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı 7/24 görev yapıyor.



