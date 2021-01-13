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Kars Jandarma’dan KADES tanıtımı

13.01.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” kapsamında KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.Kentin her bölgesinden gelen kadınlarla buluşan Jandarma, KADES uygulamasının cep telefonlarına indirilmesi, kurulması ve acil durumlarda nasıl kullanılması gerektiği hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı.Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” kapsamında KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Kentin her bölgesinden gelen kadınlarla buluşan Jandarma, KADES uygulamasının cep telefonlarına indirilmesi, kurulması ve acil durumlarda nasıl kullanılması gerektiği hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

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