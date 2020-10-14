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Kars Milletvekili Arslan, Sarıkamış’ta engelli vatandaşın umudu oldu

KARS HABERLERİ  | 14.10.2020 10:20 | Son Güncelleme

65.

65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan engelli bir vatandaşa akülü araba hediye etti.
Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan’ın bir vatandaşın ihtiyacını kendisine bildirmesi üzerine bir adet akülü arabayı ihtiyaç sahibine verilmek üzere Sarıkamış’a gönderdi.
AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve İlçe teşkilatından yetkililer akülü arabayı engelli vatandaşa teslim ederek, güle güle kullanması temennisinde bulundular.
Akülü arabayı teslim alan Fikret Yorgun’un Ahmet Arslan’a bizzat teşekkür etmek istemesi üzerine, Arslan ile görüntülü olarak görüştürülen Fikret Yorgun “Sayın Bakanım, size çok teşekkür ediyorum. Artık kimseye ihtiyacım olmadan istediğim her yere gidebileceğim. Allah, sizden de aracı olanlardan da razı olsun” dedi.
Arslan ise “Sana ve ailene sağlık dilerken; akülü arabanı iyi günlerde kullanmanı temenni ediyorum. Dua ediyor, dua bekliyorum. Kaymakam beye ve arkadaşlarımıza bir ihtiyacın karşılanmasına aracılık ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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