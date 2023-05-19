Kars Şehir Stadyumu’nda bayram coşkusu

Stadyumunda düzenlenen bayram törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da coşkuyla kutlandı. Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün çelenginin konulmasıyla başlayan tören, daha sonra bundan 11 yıl önce yıkılan ve o günden sonra Hükümet Konağı önünde yapılan törenler bu yıl ilk kez yeni yapılan Kars Şehir Stadyumunda devam etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Ayhan Yüreğil, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 104 yıl önce başlayan bu yolculuğun nihai hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurarak dünyaya örnek olacak duruma getirmekti. Bu noktaya kadar gençlerimizin azim ve umut dolu yüreklerinden aldığımız güçle geldiğimiz gibi inşallah hedefimize de yine gençlerimizden aldığımız bu güçle ulaşacağız. Bugün ise bizlere düşen görev aynı ruhla, aynı heyecanla canları pahasına bu toprakları bize vatan yapan ecdadın emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi daim kılarak ülkemizi hak ettiği yere taşımak için mücadeleye devam etmektir. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, o kutlu ilk adımı atmış olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, verdi.

19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri Samsun’dan yola çıkan atletler tarafından taşınan Türk Bayrağı Vali Öksüz’e takdim edildi.

Törenler, öğrencilerin çeşitli gösterileriyle sona erdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutan Tuğgeneral Hakan Tunç, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Başsavcı Abdullah Amanvermez, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Kars milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, kurum ve daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

