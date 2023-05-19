YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars Şehir Stadyumu’nda bayram coşkusu

Kars Şehir Stadyumu’nda bayram coşkusu

19.05.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta 11 yıl aradan sonra Şehir Stadyumu’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşandı.

Stadyumunda düzenlenen bayram törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da coşkuyla kutlandı. Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün çelenginin konulmasıyla başlayan tören, daha sonra bundan 11 yıl önce yıkılan ve o günden sonra Hükümet Konağı önünde yapılan törenler bu yıl ilk kez yeni yapılan Kars Şehir Stadyumunda devam etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Ayhan Yüreğil, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 104 yıl önce başlayan bu yolculuğun nihai hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurarak dünyaya örnek olacak duruma getirmekti. Bu noktaya kadar gençlerimizin azim ve umut dolu yüreklerinden aldığımız güçle geldiğimiz gibi inşallah hedefimize de yine gençlerimizden aldığımız bu güçle ulaşacağız. Bugün ise bizlere düşen görev aynı ruhla, aynı heyecanla canları pahasına bu toprakları bize vatan yapan ecdadın emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi daim kılarak ülkemizi hak ettiği yere taşımak için mücadeleye devam etmektir. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, o kutlu ilk adımı atmış olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, verdi.
19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri Samsun’dan yola çıkan atletler tarafından taşınan Türk Bayrağı Vali Öksüz’e takdim edildi.
Törenler, öğrencilerin çeşitli gösterileriyle sona erdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutan Tuğgeneral Hakan Tunç, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Başsavcı Abdullah Amanvermez, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Kars milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, kurum ve daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıkamış'ta baharda bitki ve araçları kırağı kapladıSarıkamış'ta baharda bitki ve araçları kırağı kapladı
Kırklareli'nde tırın çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybettiKırklareli'nde tırın çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti
Esnaf Kefalet başkanı eski damadı tarafından öldürüldüEsnaf Kefalet başkanı eski damadı tarafından öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
02:54
Sabah
04:41
Öğle
12:09
İkindi
16:05
Akşam
19:27
Yatsı
21:07

Kars Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Akin eczanesi
Selim
Sağlik eczanesi
Sarikamis
Altun eczanesi
Kagizman
Furkan eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.