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Kars Valiliği şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi

04.04.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

Kars Valiliği şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenledi

Malatya'ya koordinatör vali olarak görevlendirilen Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla kentte iftar programı düzenlendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Şube Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, şehitler için dualar okundu.

Vali Vekili Tuna, mübarek bir günde, ramazan ayının manevi atmosferinde iftar sofrasında şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile bir arada olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

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