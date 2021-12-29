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Kars Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

29.12.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

Kars Valiliği, bir süredir Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı kişilerin Türker Öksüz'in adını kullanıp vatandaşlardan para talep ederek dolandırıcılık yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bazı dolandırıcıların Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün ismini kullanarak, bizzat valimizle görüştüklerini veya valilikten aradıklarını beyan ederek, iş adamı ve vatandaşlarımızdan yardım kampanyası adı altında para talep ettikleri yönünde duyumlar alınmıştır. Dolandırıcılık olayının önüne geçilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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