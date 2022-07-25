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Kars Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

25.07.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı

Kars Valiliği, bir süredir Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı kişilerin Türker Öksüz'ün adını kullanıp vatandaşlardan para talep ederek dolandırıcılık yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bazı art niyetli kişi veya kişilerin, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün ismini kullanarak veya Valilikten aradıklarını beyan ederek iş insanı ve vatandaşlarımızdan yardım kampanyası adı altında para talep ettikleri yönünde bilgiler Valiliğimize ulaşmaktadır. Başta Valiliğimiz olmak üzere kurumlarımız tarafından bu tür taleplerde bulunulması söz konusu değildir. Bu tür dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla kolluk görevlilerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır."

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