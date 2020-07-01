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Kars Valisi Öksüz, kentte 2 pozitif Kovid-19 vakası olduğunu açıkladı

KARS HABERLERİ  | 01.07.2020 22:44 | Son Güncelleme

Kars Valisi Öksüz, kentte 2 pozitif Kovid-19 vakası olduğunu açıkladı

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 2 pozitif vaka bulunduğunu bildirdi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında konuşan Öksüz, Kars'taki Kovid-19 tablosunu açıkladı.

Öksüz, ülke genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili başarılı mücadele yürütüldüğünü ifade ederek, "Süreci çok iyi yönettik, çeşitli tedbirler aldık, kurallar koyduk, bunları uygulamaya çalıştık ama bu süreç bitmiş değil, henüz 'salgın bitti, normal hayatımıza dönelim, herkes istediği gibi hareket etsin' deme noktasına değiliz." dedi.

Toplu halde düzenlenen organizasyonlarda dikkatli olunması uyarısında bulunan Öksüz, "Düğün, nişan gibi merasimlere çok dikkat edelim, kurallara uygun şekilde riayet edelim aksi taktirde bize maalesef hastalık olarak dönüyor. Büyük şehirlerde Karslı hemşehrilerimiz çok sayıda var, zaman zaman bunlar yaz ayının da etkisiyle şehrimize geliyorlar, yakınlarını, akrabalarını ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlere dikkat edelim, olabildiğince bu ziyaretleri erteleyelim. Şu an itibarıyla normal serviste 2 hastamız var, onun dışında yoğun bakımda ya da entübe dediğimiz hasta bulunmaması ilimiz açısından çok sevindirici bir durum." diye konuştu.

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