Kars Valisi Polat, turizm sektörüyle buluştu

Polat, turizm sektörü temsilcileri ve konaklama tesisi sahipleriyle bir araya gelerek sezon öncesi fikir alış verişinde bulundu.

Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Cıbıltepe Kayak Merkezi’ni gezdi. Kayak merkezi hakkında bilgi alarak tesisleri dolaştı.

Daha sonra Kütük Evde turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Vali Ziya Polat’a, kayak merkezi hakkında bilgi verildi. Polat ve sektör temsilcileri kış sezonu öncesinde alınacak tedbirleri, eksiklikleri ve yapılması gerekenleri masaya yatırdı. Toplantı daha sonra sona erdi.

