Kars Valisi Türker Öksüz'den Kovid-19 aşısında "hedefimiz mavi kategori" mesajı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında orta riskli illerin bulunduğu sarı kategoriye geçen Kars'ta, aşılama oranının yüzde 65'in üzerine çıktığı bildirildi.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğü ve bu kapsamda da aşılama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada Kars Valisi Türker Öksüz'ün "Bugün itibarıyla Kars'taki aşılama oranımız yüzde 65'in üzerine çıktı. Sarı kategorideyiz, hedefimiz mavi kategori. Aşının gücüne güvenerek Kovid-19 salgını ile mücadelemize güç katan kadirşinas hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." ifadesine yer verildi.

