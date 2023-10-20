YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars ve Ağrı kent merkezinde soğuk hava, yükseklerinde ise kar etkili oldu

Kars ve Ağrı kent merkezinde soğuk hava, yükseklerinde ise kar etkili oldu

20.10.2023 10:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars ile Ağrı il merkezlerinde soğuk hava, yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Kars'ta, su birikintilerinin yüzeyi dondu.

Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı. Yüksek noktalarının kar yağışıyla beyaza büründüğü ilde, besiciler hayvanlarını dağ eteklerindeki otlaklara indirdi.

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis dolayısıyla sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kent sakinlerinden Volkan Dereçiçek, Kars'ta kışın başladığını belirterek, "Araçlarımız donmaya başladı. Her yer kırağı tuttu, yüksek kesimlere de kar yağdı." dedi.

Sürücülerden Celal Gök de havanın soğuduğunu anlatarak, "Dün hafif kar yağışı oldu, bu gece soğuğa çekti. Arabaların her tarafı gördüğünüz gibi kırağı tuttu, kış gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Havanın soğuduğu Ağrı’da da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Taşlıçay ilçesinde bulunan 3 bin 500 metre yüksekliğindeki Aladağlar ve bölgedeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralıAydın’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Beton mikseri ile yolcu midibüsü çarpıştıBeton mikseri ile yolcu midibüsü çarpıştı
Zehir tacirlerine geçit yokZehir tacirlerine geçit yok
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ağrı Kars kış

Kars Namaz Vakitleri 20 Ekim Cuma

İmsak
04:52
Sabah
06:16
Öğle
11:58
İkindi
14:58
Akşam
17:29
Yatsı
18:48

Kars Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Cuma

Ataş eczanesi
Kagizman
Artaç eczanesi
Sarikamis
Kafkas eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.