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Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

26.07.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Kars ile Ardahan çevreleri aralıklı, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 37, Erzincan'da 36, Ağrı'da 35, Erzurum'da 34, Kars'ta 33 ve Ardahan'da 29 derece olması ön görülüyor.

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