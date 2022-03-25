YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı

25.03.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars ve Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı

KARS/ Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 49 köy yolu ulaşıma açıldı.

Ardahan ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kapanan 6 köy yolunu, iş makineleriyle yaptıkları çalışma sonucu ulaşıma açtı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde ise akşam tipinin etkisini artırmasıyla sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan, köy yollarında kalan 9 araç, Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

- Kars

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 45 köy yolunun 43'ü açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 2 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyorKafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyor
Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: "Bu takım tekrar düzlüğe çıkacak"Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: "Bu takım tekrar düzlüğe çıkacak"
Kırıkkale'de eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildiKırıkkale'de eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Anahtar Kelimeler:
Kars Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
04:32
Sabah
05:58
Öğle
12:20
İkindi
15:48
Akşam
18:33
Yatsı
19:53
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.