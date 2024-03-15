YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars ve Tunceli'de kar etkili oldu

Kars ve Tunceli'de kar etkili oldu

AA AA
15.03.2024 11:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Sarıkamış ve Tunceli'nin Ovacık ilçeleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Sarıkamış'ta sabah saatlerinde başlayan kar, ilçe genelini beyaza bürüdü.

Ağaçlar, bitkiler ve yollar karla kaplandı. Vatandaşlar araçların üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Bazı vatandaşlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Kar yağışının bölgede birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

Suat Atilla, "Sabah kalktık her tarafı bembeyaz olmuş. Kış geri geldi. Kar berekettir, bereketiyle gelsin inşallah." dedi.

TUNCELİ

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de sabah saatlerinde kar etkili oldu.

Yağışla ilçedeki cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

Belediye ekipleri, bazı yollarda kar küreme çalışması yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktıİzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı
Silahla kendini vuran engelli şahıs hayatını kaybettiSilahla kendini vuran engelli şahıs hayatını kaybetti
Pekdemir’den ücretsiz kültür gezileri pojesiPekdemir’den ücretsiz kültür gezileri pojesi
Anahtar Kelimeler:
Tunceli Ovacık Sarıkamış kar

Kars Namaz Vakitleri 15 Mart Cuma

İmsak
04:48
Sabah
06:12
Öğle
12:22
İkindi
15:42
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

Kars Nöbetçi Eczaneler15 Mart Cuma

Tamer eczanesi
Kagizman
Yeni civan eczanesi
Sarikamis
Diyar eczanesi
Selim
Tanriverdi eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.