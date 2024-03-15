Kars ve Tunceli'de kar etkili oldu

Sarıkamış'ta sabah saatlerinde başlayan kar, ilçe genelini beyaza bürüdü.

Ağaçlar, bitkiler ve yollar karla kaplandı. Vatandaşlar araçların üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Bazı vatandaşlar da kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Kar yağışının bölgede birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

Suat Atilla, "Sabah kalktık her tarafı bembeyaz olmuş. Kış geri geldi. Kar berekettir, bereketiyle gelsin inşallah." dedi.

TUNCELİ

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de sabah saatlerinde kar etkili oldu.

Yağışla ilçedeki cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

Belediye ekipleri, bazı yollarda kar küreme çalışması yaptı.

