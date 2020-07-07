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Kars’a Diş Hekimliği Fakültesi müjdesi

KARS HABERLERİ  | 07.07.2020 15:23 | Son Güncelleme

Kars Kafkas Üniversitesi 2020-2021 Akademik yılında Di,ş Hekimliği Fakültesi’nin de aralarında olduğu 9 bölüme öğrenci alacak.Kafkas Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda 9 bölüme öğrenci alımı ve 3 yeni bölümün açılmasına karar verildi.Bu kapsamda, 2020-2021 Akademik Yılında Diş Hekimliği Fakültesi’ne (60), İİBF Sosyal Hizmetler Bölümü’ne (60), İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim Programı’na (500), İlahiyat Fakültesi İLATAM Lisans Tamamlama ve Uzaktan Eğitim Programına (400),Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü’ne (15), Sarıkamış Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne (50), Sarıkamış MYO Aşçılık Bölümü’ne (40), Susuz MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’ne (60), Kars MYO Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı’na (20) öğrenci olmak üzere toplamda bin 165 öğrenci alınacak.KAÜ Rektörü Prof.

Kars Kafkas Üniversitesi 2020-2021 Akademik yılında Di,ş Hekimliği Fakültesi’nin de aralarında olduğu 9 bölüme öğrenci alacak.
Kafkas Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda 9 bölüme öğrenci alımı ve 3 yeni bölümün açılmasına karar verildi.
Bu kapsamda, 2020-2021 Akademik Yılında Diş Hekimliği Fakültesi’ne (60), İİBF Sosyal Hizmetler Bölümü’ne (60), İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim Programı’na (500), İlahiyat Fakültesi İLATAM Lisans Tamamlama ve Uzaktan Eğitim Programına (400),Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü’ne (15), Sarıkamış Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne (50), Sarıkamış MYO Aşçılık Bölümü’ne (40), Susuz MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’ne (60), Kars MYO Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı’na (20) öğrenci olmak üzere toplamda bin 165 öğrenci alınacak.
KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü KAPU, “Üniversitemiz bünyesinde açılacak yeni bölümlerin şehrimizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme konusunda önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Üniversite yönetimi ve tüm paydaşlarımızla birlikte, Üniversitemizin, Ülkemizin ve Bölgemizin sayılı üniversiteleri arasında yer alabilmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda, 2020-2021 Akademik Yılı güz döneminde ilk defa açılacak ve öğrenci alımına başlanacak programlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Kapu, KAÜ’ye desteklerinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK üyelerine, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan’a ve Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç’a teşekkür etti.

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