Karsan'da üst düzey iki atama yapıldı

İSTANBUL (AA) - Karsan'da İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Çetin, İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Muzaffer Arpacıoğlu getirildi.

Karsan açıklamasına göre, şirket, iç pazardaki hakimiyetini artırmak ve ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğini güçlendirmek amacıyla ticari işler biriminde önemli bir değişikliğe gitti.

Şirketin ticari işler ve ihracatla ilgili çalışmalarının yürütüldüğü Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı, "İhracat Genel Müdür Yardımcılığı" ve "İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı" olmak üzere iki ana bölüme ayrıldı.

Bu kapsamda, İhracat Genel Müdür Yardımcılığı görevine otomotiv sektöründe yurt içi ve yurt dışında önemli deneyimleri bulunan Deniz Çetin atandı.

2017 yılından bu yana Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla sürdüren, gerek iç pazarda gerekse ihracat pazarlarında başarılı çalışmalar gerçekleştiren Muzaffer Arpacıoğlu da yeni yapılanmayla birlikte İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

