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Kars'ın köylerindeki kadınlar tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini öğreniyor

06.09.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın köylerindeki kadınlar tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini öğreniyor

Kars'ta, tıbbi ve aromatik bitki sektörünün yaygınlaştırılması amacıyla kırsalda başlatılan "Şifalı Bitkiler Sıhhatli Eller ile Hayat Buluyor Projesi" ile kadınlar, üretici olup aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Kadın Çiftçiler Yenilik Yayım Projeleri" programı kapsamında Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Şifalı Bitkiler Sıhhatli Eller ile Hayat Buluyor Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Modülü'nde yer alan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna merkez, Büyük ve Küçük Boğatepe köylerindeki 15 kadın katıldı. Kurslarını tamamlayan bu kadınlar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Küçük Boğatepe köyündeki törende, Boğatepe köyünün yaptığı faaliyetlerle ülkede örnek bir yerleşim yeri haline geldiğini söyledi.

- "Gelecekte burada bir üretim üssü olacak"

Kars'ın kültürel ve tarihi yapısına dikkati çeken Öksüz, "Bu anlamda aromatik bitkilerin üretilmesi, muhafaza altına alınması ve bu bitkilerin pazarlanmasına kadar bir eğitim faaliyeti düzenlendi. Köylerde kursiyerlerimizi yetiştiriyoruz. Endemik bitki yönünden çok zengin bir şehiriz, bunun üretimiyle inşallah yeni üretim alanları kazanmış olacağız. Hem ailelerin bütçelerine kazanım sağlamış olacağız hem de gelecekte burada bir üretim üssü olacak." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ise talepler doğrultusunda köy ve merkezlerde tüm kursları düzenlemeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş da eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.

Vali Öksüz ve beraberindekiler, daha sonra kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

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