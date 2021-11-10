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Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

10.11.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kars'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla 2286 rakımlı Hanlar Geçidi beyaz örtüyle kapladı.

Kentte öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla Kars-Iğdır kara yolundaki 2286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkisi beyaza büründü.

Bölgede bulunan ve kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı köylüler, dışarıda otlatılan hayvanlarını ahırlara götürdü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol amacıyla yollarda hazır bekledi.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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kar yağışı Kars

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Kars Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Çarşamba

Hayat Eczanesi
Merkez
Altun Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
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