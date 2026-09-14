Karşıyaka-Altay derbisinde olaylı final! Sahaya bayrak dikmek istediler

Türkiye'nin en köklü rekabetlerinden biri olan Karşıyaka-Altay derbisi, skorun yanı sıra maç sonrasında yaşanan olaylarla da gündeme geldi. Mustafa Denizli Alsancak Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken, son düdüğün ardından saha içinde tansiyon yükseldi.

MAÇ SONU SAHAYA BAYRAKLA GİRDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Altay cephesinden bir futbolcu, kulübün bayrağını sahaya getirerek santra noktasına dikmeye çalıştı. Bu hareket Karşıyaka tarafında büyük tepkiyle karşılandı.

Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder ve kulüp yöneticileri, bayrak girişimine müdahale ederken iki taraf arasında kısa süreli arbede yaşandı.

GERGİNLİĞE EMNİYET GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Saha içerisindeki gerilimin büyümesi üzerine emniyet güçleri ve stat görevlileri devreye girdi. Yaşanan tartışmalar ve arbede, tarafların ayrılmasıyla güçlükle sona erdirildi.

Derbide 90 dakika boyunca yaşanan mücadele, son düdüğün ardından ortaya çıkan görüntüler nedeniyle ikinci plana geçti.

ALTAY CEPHESİNDEN BAYRAK SAVUNMASI

Altay'da son dönemde yönetime dışarıdan destek veren ve onursal başkanlık görevini sürdüren Sinan Kanlı ise maç sonrası yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kanlı, Mustafa Denizli Alsancak Stadı'nın Altay açısından özel bir anlam taşıdığını belirterek santra noktasına bayrak dikilmesini savundu. Kanlı, "Bu çerçevede maç sonunda santraya dikilen bayrak Büyük Altay adına helaldir ve o bayrağın orada olması çok normaldir" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ALTAY ADINA HELALDİR"

Sinan Kanlı, yaşanan olayla ilgili açıklamasında, "Alsancak Mustafa Denizli Stadı her zaman Altay'a aittir. Bu çerçevede maç sonunda santraya dikilen bayrak Büyük Altay adına helaldir ve o bayrağın orada olması çok normaldir" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka ile Altay arasındaki 1-1'lik derbi, maç sonrası yaşanan bayrak gerilimiyle uzun süre konuşulacak görüntülere sahne oldu.