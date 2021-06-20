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Karşıyaka'da Hakan beklemede

20.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com 3. Lig'de yeni sezon öncesi Karşıyaka'da gözler 3-4 Temmuz'da yapılacak genel kurula çevrilirken, kulübüyle sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki forvet Hakan Kuş, gelen teklifleri askıya aldı.

Karşıyaka'da Hakan beklemede

Karşıyaka'da son iki sezonda attığı 27 golle takımın en skorer oyuncusu olan deneyimli forvet Hakan Kuş'un yapılacak genel kurul sonrası göreve gelecek yönetim ile masaya oturmadan başka hiç bir kulübün teklifini değerlendirmeyeceği öğrenildi.

İzmir ekibinde geçen sezon 15 kez ağları sarsan oyuncu için liglerden birçok kulüp nabız yokladı. Deneyimli forvet gelen teklifleri askıya alırken önceliğinin altyapısından yetiştiği kulüp olduğunu belirtti. Karşıyaka'da 131 maçta 41 gol atma başarısını gösteren Hakan Kuş, takımın 3 sezonda 2 kez play-off oynamasında pay sahibi oldu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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