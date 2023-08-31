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Karşıyaka'da yaprak dökümü! 21 oyuncu kulüpten ayrıldı

31.08.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve hedefiyle yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'nın geçen sezonki kadrosundan 21 oyuncu yuvadan uçtu.

Dış transferde şimdiye kadar 13 takviye yapan yeşil-kırmızılı ekip büyük değişim yaşadı. Karşıyaka ile vedalaşan isimlerden Yusuf Balcıoğlu (Batman Petrolspor), Cenk Özbey (Silifke Belediyespor), Batuhan Akyüz (Arnavutköy Belediye), Soner Birinci, Metin Peker (Elazığspor), Özgür Güler, Barış Çelik (Karacabey), Fatih Ergen (Alanya Kestelspor), Mustafa Aşan (Yozgat Belediyesi Bozokspor), Recep Türköz (68 Aksaray Bld), Onur Kolay (Kepez Bld) kendilerine kulüp buldu.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Aykut Çolakoğlu (Kırıkkale Büyük Anadolu), Ferhat Katipoğlu (Adanspor) ve Burak Başkaya (Düzcespor) da yeni adreslerini belirlerken; Nuri Fatih Aydın, Erdoğan Açar, Ertuğrul Sancaktutan, Burak Karapınar ve Caner Cengiz kendilerine kulüp arıyor. Geçen sezon devre arasında kiralık gönderilen Kerem Pala, bu kez bonservisiyle Zonguldak Kömürspor'a gitti. Son olarak takımdan ayrılan Yılmaz Ceylan ise Amed Sportif'le prensipte anlaştı. Karşıyaka'da ayrılması gündemde olan Ali Say'ın da gitmesi halinde vedalaşılan oyuncu sayısı 22'ye yükselecek.

ADEM BÜYÜK'E KUTLAMA

Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi en çok dikkat çeken transferi olan forvet Adem Büyük'e doğum günü kutlaması yapıldı. Usta golcü 36'ncı yaş pastasını takım arkadaşlarıyla kesti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mutlu yıllar Adem Büyük. Adem'in doğum gününü antrenmanımızı ziyaret eden Başkanımız Azat Yeşil, Asbaşkanlarımız Cenk Karace, İlker Ergüllü ve yönetim kurulu üyelerimizle hep birlikte kutladık" ifadelerine yer verildi.

ÖMER ALPER İMZAYI ATTI

Karşıyaka bir süredir antrenmanlara çıkan Ömer Alper Tatlısu'nun transferini resmen açıkladı. Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan transfer edilen 26 yaşındaki stoper 2 yıllık sözleşme imzaladı. Karşıyaka daha önce dış transferde Barış Sağır, Adem Büyük, Alpay Koldaş, Hakan Erçelik, Enes Nalbantoğlu, Hasan Sürmeli, Bilal Ceylan, Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu, Haydar Yılmaz, Sefa Küpeli ve Erdinç Çepoğlu ile el sıkışmıştı. Yeşil-kırmızılılar, 2 kanat oyuncusu daha almayı planlıyor.

CANER HÜSEYİN BAĞ İDDİASI

Karşıyaka'nın dış transferde son olarak Bandırmaspor forması giyen kanat oyuncusu Caner Hüseyin Bağ ile temasa geçtiği iddia edildi. Bandırmaspor'un 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen lisans çıkarmadığı 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1'inci Lig'den Kocaelispor ve 2'nci Lig'den Nazilli Belediyespor'un da ilgilendiği belirtildi.

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