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  4. Karşıyaka Kulübü Başkanı Büyükkarcı, FIBA'nın Avrupa Kupası kararını değerlendirdi:

Karşıyaka Kulübü Başkanı Büyükkarcı, FIBA'nın Avrupa Kupası kararını değerlendirdi:

İZMİR HABERLERİ  | 17.06.2020 16:26 | Son Güncelleme

"Böylesine başarılı bir şekilde geçirdiğimiz sezonu, müzemizde tek eksik olan Avrupa Kupası ile tamamlamak isterdik ama maalesef olmadı. İnanıyorum ki önümüzdeki sezonlarda bu eksiğimizi de tamamlayacağız"

İZMİR (AA) - Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın bu sezon oynanmaması yönünde karar alması nedeniyle üzgün olduklarını bildirdi.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle FIBA'nın Kadınlar Avrupa Ligi'nin yanı sıra erkeklerde ve kadınlarda Avrupa Kupası'nın bu sezon oynanmaması yönünde aldığı kararı değerlendirdi.

FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldiklerini ve kupayı Karşıyaka'ya getirebilmenin hayalini kurduklarını aktaran Turgay Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Müzemizdeki tek eksik Avrupa Kupası, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi nedeniyle kayıp gitti. Şu durumda 'sağlık olsun' demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Böylesine başarılı bir şekilde geçirdiğimiz sezonu, müzemizde tek eksik olan Avrupa Kupası ile tamamlamak isterdik ama maalesef olmadı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki sezonlarda bu eksiğimizi de tamamlayacağız. Başarılı geçen sezonumuzda emeği geçen başta ana sponsorumuz Pınar'a, Başantrenörümüz Ufuk Sarıca'ya, oyuncularımıza, teknik ve idari kadromuza sonsuz teşekkür ederim. Hepsinin canı sağ olsun."

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