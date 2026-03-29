Karşıyaka Stadı için kritik imza atıldı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanan ortak kullanım protokolünün bakanlık tarafından imzalandığını açıkladı. Kasapoğlu, "Bakanlık resmi yazıyı belediyeye iletecek. Belediye artık her an kazmayı vurabilir" dedi.

Karşıyaka Stadı projesinde uzun süredir beklenen önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanan ortak kullanım protokolünün bakanlık tarafından imzalandığını duyurdu.

Kasapoğlu, belediyenin süreci başlatabileceğini belirterek, stat için artık yapım aşamasına geçilebileceğini söyledi. Bakanlığı döneminde İzmir’de önemli spor yatırımlarının hayata geçirildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Alsancak Mustafa Denizli Stadı ve Gürsel Aksel Stadı pandemi şartlarına rağmen tamamlandı. Karşıyaka Stadı’nda ise yaklaşık 500 milyon liralık temel kazık çalışması yapılmıştı. Mevcut zemin ciddi bir maliyetle hazır hale getirildi ve belediye bu zemin üzerine inşa edecek" ifadelerini kullandı.

PROTOKOL BELEDİYENİN TALEPLERİNE GÖRE DÜZENLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın göreve geldikten sonra stat projesini üstlenmek istediğini dile getirdiğini belirten Kasapoğlu, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biz de ‘Elbette, neden olmasın’ dedik. Başkan istiyorsa destek oluruz. Bakanlığımız bir protokol taslağı hazırladı. Bu taslağı bizzat ben, Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan ve İl Başkanımız Bilal Saygılı ile birlikte belediyeye ilettik. Süreçte belediyeden bazı düzenleme talepleri geldi ve bunlar doğrultusunda çalışma yapıldı. Sonuçta tamamen belediyenin istediği şekliyle ortak kullanım protokolü onaylandı."

Kasapoğlu, bakanlığın resmi yazıyı kısa süre içinde belediyeye ileteceğini belirterek, "Ama ben daha erken gidersem yazıyı bizzat ben takdim edeceğim başkana" dedi.

"İZMİR’DE SPOR YATIRIMLARI SÜRECEK"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kasapoğlu, İzmir’de spor yatırımlarının devam edeceğini vurguladı.

Kasapoğlu, "Amacımız İzmir’in ve İzmirlilerin mutluluğu. Şehrin dört bir yanında spor yatırımlarımız devam ediyor. İzmir’in bir evladı ve milletvekili olarak üretim odaklı anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kasapoğlu ayrıca Göztepe, Altay ve Altınordu camialarına kazandırılan modern statları hatırlatarak, Karşıyaka için de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

