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Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması yarın başlayacak

17.12.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması yarın başlayacak

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenecek Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması yarın başlayacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Karşıyaka Belediyesinin destekleriyle düzenlenecek organizasyonda yaklaşık 2 bin katılımcı, 36 farklı kategoride mücadele edecek. Bulgaristan'dan da sporcuların yer alacağı yarışmada yarınki ilk start, Şehit Ahmet Oruç Ortaokulunda verilecek. Akşam da Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda özel yarışma düzenlenecek.

Organizasyon, pazar günü Türkbirliği İlkokulundan başlayacak yarışmayla tamamlanacak.

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