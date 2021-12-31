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Karslı aşıklar AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı sazlı sözlü oyladı

31.12.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karslı aşıklar AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı sazlı sözlü oyladı

Kars'ın aşıkları, sazlı sözlü atışarak Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karslı aşıklar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafını seçen aşıklar, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" karesine oy verdi.

Oylama sonrası aşıklar "Yılın Fotoğrafları" üzerine sazlı sözlü atıştı.

Aşık Ilgar Çiftçioğlu, AA muhabirine, 45 yıldır Aşıklık kültürüne hizmet ettiğini belirterek, "Yıllarca bu işin içindeyim aşık demek yarışma demektir, çok ödüller aldık. Fotoğrafların hepsine baktım, hepsi birbirinden güzel ama hak eden kim olursa o kazanır inşallah. Kars'tan da çok güzel fotoğraf var. Kars'ın zaten her yeri ayrı bir fotoğraftır." diye konuştu.

Aşık Erol Ergüloğlu ise çalışmalarından dolayı AA muhabirlerini tebrik ederek, fotoğraf yarışmasında hak edenin kazanmasını temenni etti.

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