Kars’ta 2020 yılı LGS ve YKS’de başarı geldi

Kars Valisi Türker Öksüz’ün uygulamaya koyduğu “Milli Eğitim Eylem Planı” semeresini vermeye başladı.

2020 yılında gerçekleşen LGS sınavı ve YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlar değerlendirildiğinde Kars’ta gerek LGS sınavında gerekse YKS’de başarı grafiğinin arttığı gözlendi.

Kars Valisi Türker Öksüz’ün talimatlarıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan “Milli Eğitim Eylem Planı“ çerçevesinde yapılan çalışmalarla LGS ve YKS sonuçlarında başarı çıtası yükseldi. Bu yıl sınava giren öğrencilere yönelik uygulanan eylem planı çalışmalarında il genelinde aylık periyodik olarak deneme sınavları gerçekleştirildi.

Uygulamaya konulan plan kapsamında öğrencilerin okuma alışkanlıkları ivme kazandı ve bu durumun sınavda başarıyı artırıcı etkisi tespit edildi. Ayrıca okul-veli ilişkileri yönündeki rehberlik hizmetleri çalışmasıyla da öğrencilerin motivasyonu yükseltilmiş oldu.

Bu yıl yapılan LGS sınavı kapsamında Kars birincisi olan öğrenci Ankara Fen Lisesi’ni, il ikincisi ve il üçüncüsü olan öğrenciler ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni (proje okul) kazandı. Kars’ta bulunan proje okullarının okula giriş başarı eğilimleri de yapılan çalışmaların etkisiyle artış gösterdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilimiz geçen yıla göre başarısını artırdı. İl birincisi öğrenci aynı zamanda Türkiye sayısal sıralamasında 526’ncı oldu. Bu öğrenci Hacettepe Tıp Fakültesi (İngilizce) bölümünü kazandı. Ayrıca il ikincisi ve üçüncüsü olan öğrenciler de Hacettepe Tıp Fakültesi(Türkçe) bölümüne yerleştiler. YKS tercih sonuçları değerlendirildiğinde çok sayıda öğrenci, Türkiye’nin başarılı üniversitelerinin önemli bölümlerine yerleşti.

