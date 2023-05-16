Kars’ta 2022 yılında 4 bin 77 doğum gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine Kars Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan illerden Kars’ta 4 bin 77, Ağrı’da 10 bin 419, Iğdır’da 3 bin 155 ve Ardahan’da 2022 yılında toplam 1 bin 67 doğum gerçekleşti.

“TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI 1,62 ÇOCUK OLDU”

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor.

Buna göre toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2022 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2022 yılında 1,62 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdi.

