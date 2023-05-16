YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta 2022 yılında 4 bin 77 doğum gerçekleşti

Kars’ta 2022 yılında 4 bin 77 doğum gerçekleşti

16.05.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta 2022 yılında 4 bin 77 doğum gerçekleşirken, Türkiye genelinde canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 1 milyon 35 bin 795 olurken, canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4’ü erkek, yüzde 48,6’sı ise kız oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü’nün verilerine Kars Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan illerden Kars’ta 4 bin 77, Ağrı’da 10 bin 419, Iğdır’da 3 bin 155 ve Ardahan’da 2022 yılında toplam 1 bin 67 doğum gerçekleşti.

“TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI 1,62 ÇOCUK OLDU”

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor.
Buna göre toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2022 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2022 yılında 1,62 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarıkamış'ta baharda bitki ve araçları kırağı kapladıSarıkamış'ta baharda bitki ve araçları kırağı kapladı
Karacabey’de metruk binalara geçit yokKaracabey’de metruk binalara geçit yok
Göztepe’nin konuğu Çaykur RizesporGöztepe’nin konuğu Çaykur Rizespor
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 16 Mayıs Salı

İmsak
02:58
Sabah
04:44
Öğle
12:09
İkindi
16:04
Akşam
19:25
Yatsı
21:02

Kars Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Salı

Ataş eczanesi
Kagizman
Şifa eczanesi
Merkez
Karabağ eczanesi
Sarikamis
Akin eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.