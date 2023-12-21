YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta 3 kişinin yaralandığı bir binadaki patlamada 14 daire hasar gördü

Kars'ta 3 kişinin yaralandığı bir binadaki patlamada 14 daire hasar gördü

21.12.2023 14:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta bir binada meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı patlamada, 14 dairenin hasar gördüğü tespit edildi.

Kent merkezinde dün, Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada, doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama sonrasında Kars Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı binada yapılan ilk çalışmada, 60 daireden 14'ünün ciddi hasar aldığı, diğer dairelerin ise duman nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

Patlamada yaralanarak Kars'ta tedavi gören 3 kişiden 2'si ve dumandan etkilenen bir kişi, taburcu edildi. Ayrıca olayda ağır yaralanan ve vücudunda 2. derece yanıklar tespit edilen bir kişi ise Erzurum'a sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maltepe'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandıMaltepe'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyorZonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyor
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüVanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
patlama Kars

Kars Namaz Vakitleri 21 Aralık Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:20
Öğle
12:10
İkindi
14:30
Akşam
16:50
Yatsı
18:16

Kars Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Perşembe

Yeni civan eczanesi
Sarikamis
Altun eczanesi
Kagizman
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.