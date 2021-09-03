Kars'ta 3 noktada çıkan orman yangını söndürüldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 farklı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçedeki Şehit Emin köyü, Handere ve Çamyazı bölgelerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlara, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü, Kars, Selim, Sarıkamış belediyeleri ile Kafkas Üniversitesinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yoğun çalışmayla kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışması yürütüldü.
Tamamen söndürülen yangınlarda 5 hektar alan zarar gördü.
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