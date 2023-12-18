YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars’ta 4 köy yolu ulaşıma kapandı

18.12.2023 12:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta 4 köy yolu kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı.

Kars’ta önceki gün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar ve tipiden dolayı merkez Akdere ve Akyaka ilçesine bağlı İbiş, Kürekdere ve Süngüderesi köylerinin yolları ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kars yağışının ardından harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan köy yollarında çalışma başlattı. Ekipler köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Özel İdare karla mücadele ekiplerinin köy yollarını kısa sürede yeniden ulaşıma açacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi soruşturmasında kusur durumu hakkında rapor düzenlendiGaziantep’te 134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat Sitesi soruşturmasında kusur durumu hakkında rapor düzenlendi
İş makinesiyle domuzları kovaladıİş makinesiyle domuzları kovaladı
Malatya'da 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıMalatya'da 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 18 Aralık Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:19
Öğle
12:09
İkindi
14:28
Akşam
16:49
Yatsı
18:15

Kars Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Pazartesi

Ataş eczanesi
Kagizman
Artaç eczanesi
Sarikamis
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.