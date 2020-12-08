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Kars’ta 9 köy karantinaya alındı

KARS HABERLERİ  | 08.12.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kars’ta 9 köy Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina alındı.Kars’ta son günlerde artan vaka sayısı beraberinde ek tedbirleri getirdi.

Kars’ta 9 köy Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina alındı.
Kars’ta son günlerde artan vaka sayısı beraberinde ek tedbirleri getirdi. Kentte 9 köy Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantina alınırken, karantinaya alınan köylere giriş çıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Halefoğlu, Mezra, Karaçoban, Subatan köyleri, Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyü, Selim ilçesine bağlı Karakale, Aşağıkotanlı, Akyaka ilçesine bağlı Duraklı ile Digor ilçesine bağlı Şirinköy köyleri karantinaya alınmıştır. Karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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