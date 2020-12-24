Kars'ta atlı kızakçılar "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kars-Ardahan sınırında kışın yüzeyi donan Çıldır Gölü üzerinde turistleri gezdiren atlı kızakçılar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı.

Atlı kızakçılar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde kendilerini konu alan Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" karesini seçen kızakçılar, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde ise Yahya Sezgin'in "Nehirde serinleme" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Kızakçılardan Dural Daşdemir, Çıldır Gölü'nde her yıl farklı etkinlikler yaptıklarını anlatarak, "Geçen yıl da buz üzerinde futbol keyfi, heyecanı yaşadık. Burada çekilen fotoğrafın dünya çapında yankılanması ve yılın fotoğrafına aday olması bizi çok çok mutlu etti, inşallah bizim fotoğraf birinci olur." dedi.

