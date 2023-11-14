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Kars'ta bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu kadın tutuklandı

14.11.2023 11:48 | Son Güncelleme:
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Kars'ta bağırsağından uyuşturucu çıkarılan İran uyruklu kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelere yönelik çalışma başlattı.

İran uyruklu bir kadının uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, il merkezinde otobüsle seyahat eden şüpheli bir yolcu gözaltına alındı.

Üst aramasında bir şey bulunamayan İran uyruklu kadın H.A, Kars Harakani Devlet Hastanesine götürüldü. Burada çekilen röntgende kadının bağırsağında 3 parça halindeki kapsüllerde uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu, cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Gözaltına alınan H.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Kars İran uyuşturucu bağırsak kadın

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