Kars'ta bataklıkta mahsur kalan 7 inek kurtarıldı

Kars'ın Akyaka ilçesinde kısmen kuruyan göldeki bataklıkta mahsur kalan 7 inek, köylülerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Aslanhane köyündeki kısmen kuruyan gölde su içmeye çalışan 7 inek buradaki bataklığa saplandı.

Çobanın haber vermesi üzerine bölgeye gelen köylüler, traktör desteğiyle halat bağladıkları inekleri 3 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Çamura bulanan inekler, temizlenmek üzere sahipleri tarafından köye götürüldü.



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