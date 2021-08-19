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Kars'ta bataklıkta mahsur kalan 7 inek kurtarıldı

19.08.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta bataklıkta mahsur kalan 7 inek kurtarıldı

Kars'ın Akyaka ilçesinde kısmen kuruyan göldeki bataklıkta mahsur kalan 7 inek, köylülerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Aslanhane köyündeki kısmen kuruyan gölde su içmeye çalışan 7 inek buradaki bataklığa saplandı.

Çobanın haber vermesi üzerine bölgeye gelen köylüler, traktör desteğiyle halat bağladıkları inekleri 3 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

Çamura bulanan inekler, temizlenmek üzere sahipleri tarafından köye götürüldü.

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