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Kars'ta Benliahmet köyündeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı

KARS HABERLERİ  | 18.04.2020 00:34 | Son Güncelleme

Kars'ta Benliahmet köyündeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Benliahmet köyünde 2 Nisan'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.

Karantinanın sona erdirildiği belirtilen açıklamada, "Benliahmet köyünde uygulanmakta olan karantinanın 18 Nisan 2020 Cumartesi saat 00.01 itibarıyla kaldırılması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

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Benliahmet Karantina Kars Kovid-19 selim

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