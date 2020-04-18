Kars'ta Benliahmet köyündeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Benliahmet köyünde 2 Nisan'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Karantinanın sona erdirildiği belirtilen açıklamada, "Benliahmet köyünde uygulanmakta olan karantinanın 18 Nisan 2020 Cumartesi saat 00.01 itibarıyla kaldırılması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.