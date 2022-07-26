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Kars'ta bir şirket çalışanı mayın temizliği yaparken yaşanan patlamada yaralandı

26.07.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta bir şirket çalışanı mayın temizliği yaparken yaşanan patlamada yaralandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir şirket çalışanı, mayın temizliği yaparken yaşanan patlamada yaralandı.

İlçenin Türkiye-Ermenistan sınırındaki mayınlı sahada mayın temizliği yapan bir şirkette görevli yabancı uyruklu P.A'nın arazide çıkardığı bir mayın infilak etti.

P.A'nın yaralandığı patlama sebebiyle bölgeye Arpaçay Doğruyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde elinden yaralandığı anlaşılan P. A, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'da bir hastaneye sevk edildi.

Bu kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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patlama Kars

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